НАТО ожидает помощи Украины в международных миссиях альянса - Столтенберг

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил о возможности присоединения Украины к участию в небоевой тренировочной миссии НАТО в Ираке.

Организация Североатлантического договора (НАТО) ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях Альянса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины поблагодарил за неизменную солидарность Альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений нашей страны.

"Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", - отметил Зеленский.

Отдельно глава государства отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО, которые являются эффективным инструментом системных преобразований в стране. Также был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

В свою очередь Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря возобновлению работы в "нормандском формате".

Также Зеленский и Столтенберг обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года и ситуацию на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября 2019 года министр обороны Андрей Загороднюк заявил о возможности присоединения Украины к участию в небоевой тренировочной миссии НАТО в Ираке. Он уточнил, что украинские специалисты могут обучать и консультировать иракских по вопросам технического обслуживания военной техники.

13 февраля 2020 года Загороднюк заявил, что Украина продолжит поддерживать усилия коалиционных войск в Афганистане в рамках небоевой тренировочной миссии "Решительная поддержка".