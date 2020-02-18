Евросоюз призывает Россию использовать ее влияние на боевиков для выполнения Минских соглашений

В ЕС встревожены последним обострением ситуации на Луганщине.

В Европейском Союзе призывают Российскую Федерацию использовать влияние на контролируемых ею боевиков на Донбассе для полного выполнения Минских соглашений и мероприятий, согласованных на декабрьском саммите лидеров стран "нормандского формата".

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, которое есть в распоряжении УНИАН.

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"Сообщение о военной эскалации сегодня утром вблизи района Золотого с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, что привело к человеческим жертвам, вызывают чрезвычайную тревогу. Эти попытки наступления поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями полностью идут вразрез с согласованным режимом прекращения огня, который до сих пор в полной мере не соблюдается", - отмечается в сообщении.

При этом сказано, что полное выполнение Минских соглашений и согласованных мероприятий в Париже на саммите лидеров стран "нормандского формата" имеет решающее значение.

"Мы ожидаем, что Россия всесторонне и немедленно использует в этой связи свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - подчеркнули в ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

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Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.

Справка УНИАН. По результатам "нормандского саммита", который состоялся 9 декабря в Париже, лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках в Донбассе до конца марта 2020 года. Лидеры стран "нормандской четверки" задекларировали поддержку достижения в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения. Также в коммюнике говорилось о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и о так называемой "формуле Штайнмайера". Очередной саммит должен состояться в апреле в Берлине.