Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине сегодня ночью

Ранее Россия инициировала проведение заседания Совбеза ООН для анализа состояния выполнения Минских соглашений.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет заседание по Украине в 22:00 по киевскому времени.

Об этом говорится в графике трансляций события на сайте ООН.

В частности, заседание начнется в Нью-Йорке в 15:00 по местному времени.

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Как сообщал УНИАН, Россия инициировала проведение заседания Совета безопасности ООН для анализа выполнения Минских соглашений в связи с пятой годовщиной со дня подписания Комплекса мероприятий.

Справка УНИАН. 12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием тогдашних президентов Украины Петра Порошенко и Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, была принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, а также проведение местных выборов на Донбассе.