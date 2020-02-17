У Путина сомневаются в апрельской встрече в "нормандском формате"

Песков утверждает, что Париже на встрече лидеров стран "нормандской четверки" в декабре 2019 года был принят "достаточно понятный документ", где говорилось о безальтернативности Минских договоренностей и необходимости их выполнения.

В Кремле увязали новую встречу лидеров стран "нормандской четверки" с выполнением договоренностей саммита в Париже.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте такжеВ России назвали условие для проведения встречи в "нормандском формате"

"Что касается прямого вопроса (президента РФ Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора 14 февраля – УНИАН), он был обусловлен темой обсуждения хода подготовки возможной очередной встречи на высшем уровне "нормандского формата" в Берлине, о возможности проведения которой говорилось в Париже", - заявил Песков.

По его словам, в Париже принят "достаточно понятный документ", где говорилось о безальтернативности Минских договоренностей и необходимости их выполнения.

На вопрос, что ответил Путину Зеленский, Песков сказал: "Мы не вправе придавать огласке детали телефонного разговора".

По его словам, на данный момент "точного понимания нет", когда может пройти следующий саммит.

"Встреча обсуждается. Для проведения этой встречи как минимум нужно перечитать парижский документ и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано. В данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам. Речь идет о конкретном документе", - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Кремля, 14 февраля в телефонном разговоре Путин прямо поставил перед Зеленским вопрос, намерен ли Киев реально выполнять Минские договорённости.

"Президент России акцентировал важность полной и безусловной реализации минского Комплекса мер и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договорённости", - заявили в пресс-службе Кремля.