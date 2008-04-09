Тимошенко натравит Генпрокуратуру на ведомства Винского

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от Генеральной прокуратуры Украины возбуждения уголовных дел по фактам злоупотреблений в «Укравтодоре» и «Укрзализныце».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров, продемонстрировав членам правительства и журналистам акты объемом в 1621 страницу по результатам проверки Контрольно-ревизионного управления в Министерстве транспорта и связи.

«Все эти материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру. Здесь каждый акт оформлен и пронумерован, составлен реестр. И если по этим фактам не будет возбуждено уголовных дел, то это будет вопрос не к «Укрзализныце» и «Укравтодору», а вопрос к ГПУ. Я лично буду держать на контроле этот вопрос, пока Генпрокуратура не возбудит уголовные дела», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что в результате злоупотреблений «Укрзализныця» и «Укравтодор» недополучили миллиарды. По ее словам, среди основных злоупотреблений – занижение для своих коммерческих структур тарифов на грузовые перевозки, а также приобретение товаров и услуг по завышенным ценам.

«Это история преступлений предыдущей власти только в «Укрализныце» и в «Укравтодоре» - миллиарды. Но мы еще абсолютно не исследовали порты и нефтегазовую отрасль, и колоссальное количество направлений, которое находится в системе изучения. Но то, что у нас сейчас есть, - это, я убеждена, войдет в историю как нельзя делать политику и власть в Украине. Я хочу сказать, что при власти в этом секторе были взяточники и воры, других там просто не было», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства подчеркнула, что Кабинет министров Украины намерен предпринять меры по наведению порядка во всем секторе народного хозяйства страны.