Зеленский надеется посетить США и встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы его визит в Вашингтон стал чем-то "личным" и "выгодным" и для Украины, и для США.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что его запланированный визит в США и встреча с президентом Дональдом Трампом состоятся.

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Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

"Последний раз, когда у меня была встреча с государственным секретарем США Майком Помпео, мы говорили об этом (визите в Вашингтон - УНИАН), и я бы очень хотел, чтобы мой визит в США был чем-то личным для двух стран, с каким-то очень важным результатом для обеих стран. Чем-то выгодным для обеих стран", - заявил президент.

Зеленский отметил, что хочет, чтобы после истории с неудачной попыткой импичмента Трампа приехать в США, чтобы с "чистого листа" начать отношения, чтобы "мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических вещах, об инвестициях".

Президент Украины отметил, что "сегодня мяч на стороне президента США".

"Мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я приглашаю президента Трампа в Киев. Я готов его принять быстрее, чем он меня", - подчеркнул Зеленский.