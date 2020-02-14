"Ложь от начала и до конца": Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман

По мнению Ермака, расследование программы "Схемы" не подкреплено фактами и не является объективным.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы: коррупция в деталях" относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман.

Соответствующее сообщение Андрей Ермак опубликовал на своей странице в Facebook.

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«Можно ли назвать сюжет Схемы Радио Свобода таким, что подкреплено фактами и является объективным? К сожалению, нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то кроме фразы «по свидетельству наших источников»? Мы хотим диалога, и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего», - написал он.

В итоге Ермак подчеркнул, что расследование программы «Схемы» является ложным.

«Это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, во время пребывания президента Украины Владимира Зеленского в Омане в эту страну также приезжал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы". В нем отмечается, что Патрушев прилетел в ночь на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.