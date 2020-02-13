В МИД рассказали, как отреагируют на очередной "трюк российской дипломатии" в ООН

12 февраля появилась новость о российской инициативе созвать накануне заседания ГА ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины заседание Совбеза ООН для обсуждения "состояния выполнения Минских договоренностей".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 февраля примет участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщается на сайте МИД, в четверг, 20 февраля, по инициативе Украины Генассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

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"Дискуссия, в которой примет участие министр иностранных дел Украины В. Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях", - говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что вчера, 12 февраля, появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседание Совета безопасности ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это "ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей".

При этом в МИД отметили, что украинские дипломаты готовы к такому сценарию.

«Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях. С высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе, в частности в свете выполнения договоренностей саммита глав государств и правительств стран «нормандского формата» 9 декабря 2019 года: прекращения обстрелов, взаимного освобождения удерживаемых лиц, обеспечения допуска Красного Креста на оккупированную территорию, определения гуманитарных участков разведения войск, улучшения социально-экономического обеспечения населения, интенсификации деятельности Миссии СММ ОБСЕ и т. д.», - отмечается в сообщении.