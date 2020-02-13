В МИД рассказали, как отреагируют на очередной "трюк российской дипломатии" в ООН
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 февраля примет участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
Как сообщается на сайте МИД, в четверг, 20 февраля, по инициативе Украины Генассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
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"Дискуссия, в которой примет участие министр иностранных дел Украины В. Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях", - говорится в сообщении.
Также в МИД отметили, что вчера, 12 февраля, появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседание Совета безопасности ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.
В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это "ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей".
При этом в МИД отметили, что украинские дипломаты готовы к такому сценарию.
«Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях. С высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе, в частности в свете выполнения договоренностей саммита глав государств и правительств стран «нормандского формата» 9 декабря 2019 года: прекращения обстрелов, взаимного освобождения удерживаемых лиц, обеспечения допуска Красного Креста на оккупированную территорию, определения гуманитарных участков разведения войск, улучшения социально-экономического обеспечения населения, интенсификации деятельности Миссии СММ ОБСЕ и т. д.», - отмечается в сообщении.