Апрельская встреча "нормандской четверки" может не состояться – Пристайко

Пристайко сомневается, что встреча в "нормандском формате" может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встречи в Париже.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент не видит подготовки к возможному проведению новой встречи в «нормандском формате».

Читайте также"Мы не против": Лавров заговорил о возможности обмена послами между Киевом и Москвой

Об этом сообщает Reuters.

Пристайко сомневается, что встреча может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встречи в Париже в декабре.

«К декабрьской встрече… (подготовка - ред.) началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не вижу никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь», - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Пристайко заявил, что не имеет официальных предложений относительно встречи глав МИД стран "нормандской четверки" - Украины, Франции, Германии и России.