Новый глава ОПУ: пока у меня нет в планах кого-то менять или проводить какие-то ротации
11:19, 12 февраля 2020Политика
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Ермак заявил, что настроен на плодотворную, эффективную коллективную работу.
Новый глава Офиса президента дал первый брифинг / фото УНИАН
Новоназначенный руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что пока не планирует кадровых ротаций.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
На вопрос, планирует ли он осуществлять в Офисе президента кадровые ротации, Ермак ответил: «Я такой человек, который настроен на плодотворную, эффективную коллективную работу. Только один день прошел. Я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока в планах у меня кого-то менять или проводить какие-то ротации нет».
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