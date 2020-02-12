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Новый глава ОПУ: пока у меня нет в планах кого-то менять или проводить какие-то ротации

11:19, 12 февраля 2020
Политика
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Новый глава Офиса президента дал первый брифинг / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

На вопрос, планирует ли он осуществлять в Офисе президента кадровые ротации, Ермак ответил: «Я такой человек, который настроен на плодотворную, эффективную коллективную работу. Только один день прошел. Я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока в планах у меня кого-то менять или проводить какие-то ротации нет».

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