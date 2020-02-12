Разведение и обмен пленными: сегодня в Минске состоятся переговоры по Донбассу (видео)
09:29, 12 февраля 2020Политика
172 0
В белорусской столице состоится заседание Трехсторонней контактной группы.
Сегодня состоится очередной раунд переговоров ТКГ / фото: МИД Беларуси
Дополнительные участки разведения на Донбассе и обмен пленными должны обсудить сегодня в Минске.
Читайте такжеОккупанты вчера били из "тяжелых" минометов на Луганском направлении
Как говорится в сюжете ТСН, в белорусской столице состоится заседание Трехсторонней контактной группы. Украина накануне получила нового представителя в гуманитарной подгруппе – по распоряжению президента, Валерию Лутковскую заменит генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов. С марта 2014 до января 2015 года он возглавлял центр спецопераций СБУ по борьбе с терроризмом.
Ранее в Минске договорились возобновить поиск пропавших без вести. Сегодня стороны должны согласовать, как организовать эту работу с привлечением международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста.
ТКГ в Минске обсудит новые участки разведение и обмен пленными
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter