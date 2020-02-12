Разведение и обмен пленными: сегодня в Минске состоятся переговоры по Донбассу (видео)

В белорусской столице состоится заседание Трехсторонней контактной группы.

Дополнительные участки разведения на Донбассе и обмен пленными должны обсудить сегодня в Минске.

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Как говорится в сюжете ТСН, в белорусской столице состоится заседание Трехсторонней контактной группы. Украина накануне получила нового представителя в гуманитарной подгруппе – по распоряжению президента, Валерию Лутковскую заменит генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов. С марта 2014 до января 2015 года он возглавлял центр спецопераций СБУ по борьбе с терроризмом.

Ранее в Минске договорились возобновить поиск пропавших без вести. Сегодня стороны должны согласовать, как организовать эту работу с привлечением международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста.