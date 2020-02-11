Закарпатский облсовет обратился к Зеленскому и Авакову из-за стрельбы в Мукачево

Депутаты собрались на внеочередную сессию.

Депутаты Закарпатского областного совета на внеочередной сессии 11 февраля решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову из-за недавней стрельбы в Мукачево.

Как сообщает mukachevo.net, решение об обращении было принято после того, как начальник Главного управления Национальной полиции Закарпатья рассказал о стрельбе.

В своем обращении депутаты просят Зеленского и МВД принять неотложные меры, направленные на противодействие преступности и повышение уровня общественной безопасности. Вместе с тем, депутаты просят решить проблему кадрового наполнения подразделений полиции.

Читайте также"Когда ужгородцы начинают пить утренний кофе, мукачевцы уже заканчивают первую перестрелку". Что произошло в Мукачево

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в с. Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области, в результате спецоперации полиция задержала семерых членов преступной группировки. По данным полиции, они планировали "установить контроль над регионом".

10 февраля двое задержанных были взяты под стражу с правом внесения залога. После стрельбы в Мукачево город усиленно охраняет Нацгвардия.