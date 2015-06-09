Террористы "ДНР" и "ЛНР" хотят признать оккупированные части Донбасса территорией Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одно из сепаратистских СМИ, где опубликован текст дополнений.

В тексте "дополнений и изменений ДНР и ЛНР в Конституцию Украины" говорится о том, что "отдельные районы с особым статусом (или их ассоциации) являются неотъемлемой составной частью Украины". При этом перечень городов и районов Донецкой и Луганской областей, которые должны получить особый статус, и основы такого статуса, по мнению представителей "ЛНР" и "ДНР", должны быть определены отдельным Законом Украины.

Читайте такжеЗахарченко заявил, что Минские соглашения имеют смысл лишь в случае признания "ДНР" УкраинойТакже в дополнениях указано, что лидеры "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко должны сохранить за собой свои посты.

"Высшие должностные лица, возглавляющие исполнительную власть, действующую на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей на дату принятия настоящих изменений в Конституцию Украины, продолжают осуществлять свои полномочия до прекращения этих полномочий в порядке, установленном актами отдельных районов с особым статусом Донецкой и Луганской областей", - говорится в тексте.

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Как сообщал УНИАН ранее,премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивает, что ни Москва, ни кто-либо другой не имеет права диктовать Украине, какой должна быть ее Конституция.