Яценюк: Россия не имеет права диктовать Украине, какой должна быть ее Конституция

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивает, что ни Москва, ни кто-либо другой не имеет права диктовать Украине, какой должна быть ее Конституция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время первого заседания Конституционной комиссии.

«Мы должны написать устав новой Украины, построенный по европейскому образцу. Конституционной комиссии решать, как писать этот устав и что в нем должно быть. Но очень важно, что новая украинская Конституция должна быть написана, в первую очередь, народом Украины. И позиция президента относительно проведения референдума является ответом на вопрос, кто будет писать Конституцию», - сказал Яценюк.

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Он подчеркнул, что никто извне не имеет права вмешиваться и диктовать, какой должна быть Конституция в Украине.

«Конституцию будет писать украинский президент, украинская Конституционная комиссия, украинский парламент, которому необходимо устойчивое конституционное большинство - более 300 голосов, для того, чтобы проголосовать за эту Конституцию, а также украинский народ. Ни Москва, ни кто-либо другой не вправе рассказывать нам, какой у нас должна быть Конституция. Это наша страна и наша Конституция», - заявил Яценюк.

Он также отметил, что в новой Конституции должны быть отражены интересы всей страны. «Если мы говорим о нашем диалоге с востоком, то этот диалог исключительно с законно избранными представителями востока страны, а не с российскими бандитами и террористами. И в рамках Минских договоренностей мы ожидаем выполнения Россией этих договоренностей и проведения честных и прозрачных местных выборов, которые соответствуют стандартам ОБСЕ, для того, чтобы инклюзивный диалог подготовки изменений в Конституцию обязательно привлекал представителей всей страны», - резюмировал глава правительства.