В "Слуге народа" заявили, что будут сотрудничать с ОП с теми, кого назначает Зеленский

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук уверен в эффективности сотрудничества фракции с новым руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что в вопросах координации работы с Офисом президента Украины фракция будет работать с теми людьми, которых назначает глава государства.

Об этом Кравчук написала на своей странице в Facebook.

Комментируя увольнение Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначение на эту должность Андрея Ермака, Кравчук отметила, что ОПУ и все другие органы власти "работают в обычном для себя режиме".

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"Нас с командой новость об указе застала во время совещания по проведению съезда партии. Но наша работа от этого не остановилась, и этот вторник не перестал для нас быть таким же рабочим днем, как был вчера, и каким он планируется завтра", - отметила она.

Кроме того, Кравчук добавила, что в вопросах координации работы с ОПУ фракция «Слуга народа» «будет работать с теми людьми, которых назначает президент».

"Не стоит забывать, что Офис президента - это структура, которая анализирует ситуацию и готовит проекты решений, которые глава государства, в пределах своих полномочий, принимает единолично", - написала депутат.

Также она отметила, что "центральной фигурой в политической системе остается Владимир Зеленский".

"Вокруг него могут меняться люди, но повестку дня формирует президент", - добавила парламентарий.

"Поэтому работа продолжается и не будет останавливаться. Мы поздравляем с назначением Андрея Ермака, он определенно член команды президента. Уверены, что сотрудничество с фракцией будет эффективным", - подытожила Кравчук.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины и назначил на эту должность Ермака.