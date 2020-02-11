Ермак анонсировал "исторический" визит Зеленского в США

Ожидается, что дата визита будет обнародована в ближайшее время.

Дата официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США пока неизвестна, но она может быть объявлена в ближайшее время. Кроме того, эта поездка украинского лидера станет "исторической".

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Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Киев сказал, что "дата должна появиться в ближайшее время". По мнению Ермака, она будет определена после того, как в Штатах закончатся все внутренние процедуры, связанные с неудавшимся импичментом Дональда Трампа.

"Дат по прежнему нет. Господин Помпео заявил, что они должны появиться в ближайшее время. Я думаю, что у них закончатся все внутренние процедуры, связанные с импичментом, и в ближайшее время мы должны получить даты визита. Это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", - отметил Ермак.

Помощник украинского президента выразил мнение, что визит Помпео стал еще одним шагом, который свидетельствует о выходе украинско-американских отношений на новый уровень.

"Был обсужден ряд моментов, связанных с вопросами безопасности, энергетики. Это был еще один шаг, который показывает, что украинско-американские отношения выходят на новый уровень", - сказал Ермак.

Как сообщал УНИАН, в конце января госсекретарь США Майк Помпео приехал в Украину и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства заявил, что после дела об импичменте президента США Дональда Трампа украинско-американские отношения стали только лучше и назвал условие, при котором готов поехать в США "хоть завтра".