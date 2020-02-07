Арахамия: "Батькивщина" в вопросе рынка земли "как маленькое насекомое"

Арахамия выступает за экспертизу сломанного микрофона в президиуме парламента.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что народные депутаты из фракции «Батькивщина» в вопросе законопроекта о рынке земли как «маленькое насекомое», которое «много жужжит», и должно заплатить за сломанный накануне в президиуме парламента микрофон.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, подавали ли представители фракций «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» предложения о готовности снять свои поправки в законопроект о рынке земли.

«Батькивщины на этом процессе нет. Просто забывайте о них. Это маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много ... Их там - 10 или 15 депутатов, они никакого влияния на этот процесс не имеют, кроме того, что могут в зале что-то в микрофон говорить», - считает Арахамия.

В то же время, отмечает он, «ОПЗЖ» «действительно оказывает серьезное сопротивление». «Мы с ними не общаемся на эту тему. Я лично считаю, что, когда они прислушаются к своим избирателям, поймут, что эта стратегия тоже не работает», - убежден Арахамия.

Комментируя вчерашнее блокирование трибуны народными депутатами из «Батькивщины» и их схватку с коллегами от «Слуги народа», Арахамия сказал: «Они хотели вчера драки. Вы же видели, как Власенко пытался создать драку. Но у нас была четкая позиция не расшатывать ситуацию и не давать им какую-либо возможность показать, что они в этом процессе вообще имеют хоть какое-то влияние или участие».

Кроме того, Арахамия выступает за экспертизу сломанного микрофона в президиуме парламента. «Я считаю, что «Батькивщина» должна компенсировать (соответствующие расходы - УНИАН) ... в бюджет», - сказал он и отметил, что «с моральной точки зрения они должны уплатить в десятикратном размере».

На вопрос УНИАН, планируется ли направить обращение в Регламентный комитет ВР по расследованию действий лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, Арахамия ответил: «Я не буду подавать в Регламентный комитет на Тимошенко. Я думаю, что ей хватит собственных консультантов, которые поймут, что повреждать государственное имущество в собственных интересах, - это будет негативно влиять на ее уже фактически несуществующий рейтинг, но еще просто она сама себя добьет».

Как сообщал УНИАН, парламент 6 февраля начал рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10). Депутаты успели рассмотреть более 180 поправок из более 4 тыс., поданных к документу.

Депутаты от «Батькивщины», в частности ее лидер Юлия Тимошенко, пытались блокировать президиум парламента в знак протеста против принятия закона о рынке земли. Между членами фракций «Батькивщина» и «Слуга народа» произошло столкновение.

Тимошенко и внефракционный депутат Оксана Савчук все вечернее заседание с 16.00 до 19.30, пока рассматривался проект закона, стояли в президиуме возле рабочего места председателя Верховной Рады.