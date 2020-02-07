У Тимошенко извинились перед Разумковым за блокирование трибуны и поломанный микрофон

Разумков считает неправильным подходом вчерашнюю ситуацию в парламенте.

Народный депутат Украины Михаил Цимбалюк (фракция «Батькивщина») извинился перед председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым за ситуацию, случившуюся накануне в парламенте с участием коллег из его фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с трибуны, Цымбалюк заявил, что в парламенте должно быть доверие друг к другу. «Кстати, блокирование трибуны — это парламентский метод выражения своей позиции меньшинством... Но без переступания границы», - отметил он.

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В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков сказал, что, возможно, блокирование трибуны и является позицией меньшинства. «Когда ломают средства работы ВРУ, когда препятствуют выполнять обязанности своим коллегам, то я думаю, что это не совсем правильный подход», - добавил спикер.

Он напомнил, что в Регламенте ВР нет нормы, которая бы предусматривала блокирование трибуны.

В свою очередь Цимбалюк, обращаясь к председателю ВР, сказал: «Я хочу извиниться, если вчера по отношению к Вам была перейдена определенная граница».

В то же время он считает недопустимым, когда депутаты в сессионном зале разговаривают со своими коллегами «непарламентскими словами (вероятно, речь идет о ситуации, когда депутат из фракции «Слуга народа», используя нецензурную лексику, угрожал депутату из оппозиции — УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, парламент 6 февраля начал рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10).

Депутаты от «Батькивщины», в частности ее лидер Юлия Тимошенко, заблокировали президиум парламента в знак протеста против принятия закона о рынке земли. Между членами фракций «Батькивщина» и «Слуга народа» произошла стычка. Впоследствии стало известно, что в президиуме возле рабочего места председателя Верховной Рады сломан микрофон.

По некоторым данным, микрофон сломала Тимошенко и даже при этом поранила палец.

Сегодня, 7 февраля, технические службы ВР заменили сломанный микрофон. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что за сломанный микрофон должна заплатить фракция «Батькивщина».