Япония поддерживает суверенитет Украины - премьер Абэ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер Японии заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

"Накануне обсуждения на саммите "Большой семерки" мы уделили много времени для обмена мнениями по этому вопросу. Я еще раз объяснил нашу последовательную позицию, которая заключается в решительном непризнании силового сценария развития событий, а также в уважении верховенства права, суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Абэ.

Как отметил глава японского правительства, "досадно, что на востоке Украины имеют место случаи нарушения договоренностей о прекращении огня, в частности локальные вооруженные столкновения".

Абэ подчеркнул, что все стороны - Россия и Украина - должны последовательно соблюдать договоренности о прекращении огня на Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области российско-террористические войска в нарушение всех договоренностей о прекращении огня начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление.

По данным штаба ГО, в тот день в результате боев погибли 5 украинских бойцов (из них под Марьинкой - 4), 39 были ранены.

В связи с угрозой жизни украинских военнослужащих и мирных жителей Марьинки командование приняло решение применить артиллерию, которая была отведена в связи с Минскими договоренностями, и силы АТО дали адекватный ответ противнику.