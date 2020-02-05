Борьба с коронавирусом: Зеленский заверил Си Цзиньпина в готовности Киева поддержать Китай

Президент Украины направил письмо с соболезнованиями главе КНР.

Президент Владимир Зеленский заверил главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, что Китай может рассчитывать на Украину в борьбе с эпидемией коронавирус.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Официального интернет-представительства главы Украинского государства.

Президент Украины направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса.

«В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни», - говорится в письме президента Украины.

Также Зеленский пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что, благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

«В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины», - заверил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 5 февраля в мире зарегистрировано 24 тыс. 505 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, среди которых 493 летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.