Меню по-депутатски: чем и за сколько кормят нардепов в столовой Верховной Рады (видео)

Комплексный обед, в который входит борщ, каша с куриной котлетой, салат и компот, обойдется в 135 грн.

Меню столовой Верховной Рады поражает разнообразием блюд. Пообедать депутаты здесь могут на любой вкус и кошелек.

Так, народных избранников кормят филе семги, бутерброды с лососевой икрой и кебабами. Самое дешевое блюдо в меню - вареное куриное яйцо по 7 грн, самое дорогое - филе семги за 185 грн.

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Чашка кофе в парламентской столовой стоит 20 грн. Комплексный обед, в который входит борщ, каша с куриной котлетой, салат и компот обойдется в 135 грн.

Если сравнивать, например, с 2018 годом, цены в столовой Рады выросли.

Любимой шаурмы президента в меню нет, однако можно купить люля-кебаб по 80,45 грн.

В среднем ресторане быстрого питания украинцы за такие же блюда платят больше.

Как сообщал УНИАН, первая леди страны Елена Зеленская хочет ввести в украинских школах проект здорового питания через обеспечение учащихся молоком и молокопродуктами.