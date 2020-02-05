Санченко вошел во фракцию "Слуга народа"

Александр Санченко стал народным депутатом вместо Ирины Венедиктовой, которую назначили и.о. директора Государственного бюро расследований.

Народный депутат Александр Санченко вошел в состав фракции "Слуга народа".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщал УНИАН, 16 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Санченко вместо Ирины Венедиктовой, которая через назначение и.о. директора Государственного бюро расследований сложила депутатский мандат.

Санченко был избран в ВР в общегосударственном многомандатном округе от партии "Слуга народа" (в избирательном списке - № 137).

17 января на заседании Верховной Рады он принес присягу народного депутата.