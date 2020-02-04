Голосование по «марже Холодова» нарушило единство фракции «Слуга народа»

Большинство депутатов «Слуги народа» пошли против позиции Президента Украины.

Табачный скандал, начавшийся еще в начале октября 2019 г., политически расколол фракцию «Слуги народа». Об этом свидетельствуют результаты голосования за постановление об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №1049.

Среди 145 народных депутатов, которые поддержали постановление, 32 – из фракции «Слуга народа». В том числе постановление поддержали один из лидеров фракции Давид Арахамия и председатель профильного комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Как сообщают источники во фракции «Слуга народа», причина таких результатов голосования заключается в том, что не только внутри фракции, но уже даже и в Офисе Президента Украины осознают и скандальность упомянутого законопроекта, и его коррупционный подтекст.

Напомним, 3 октября 2019 г. на заседании профильного Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики, членами комитета была внесена скандальная поправка №8, которая абсолютно не касалась темы законопроекта №1049, но устанавливала фиксированный уровень торговой наценки на сигареты.

Эта поправка стала известной как «маржа Холодова» - именно заместителя председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова СМИ называют основным бенефициаром упомянутой поправки. Ведь, по данным расследования программы «Схемы», именно он контролирует крупную сеть розничной продажи табачных изделий.

Позже, по материалам программы, Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении депутата Холодова по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

Принятие «маржи Холодова» парламентом заставила компанию «Бритиш Американ Тобакко Украина» остановить в ноябре 2019 г. производство на табачной фабрике в Прилуках и отозвать 25 млн. акцизных марок на 505 млн. грн. Другой крупный производитель «Джи Ти Ай Украина» отозвал акцизные марки на 350 млн. грн. А в компании «Филип Моррис Украина» заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за скандальной поправки.

Учитывая угрозу данной ситуации для экономики и поступлений в госбюджет – в нее был вынужден вмешаться лично Президент Украины, который провел встречу с крупнейшими табачными производителями страны (они же входят и в ТОП-10 налогоплательщиков Украины) и пообещал, что скандальный законопроект будет отменен.

Аналогичную позицию высказал и премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с руководителями крупнейших табачных предприятий Украины 12 декабря 2019 г.

Но значительная часть депутатов фракции «Слуга народа» пошли против позиции Президента Украины и правительства.

Поскольку соответствующее постановление об отмене результатов голосования по законопроекту №1049 не поддержано, законопроект будет подписан председателем Верховной Рады. После того он будет направлен в кабинет Президента, где Президент должен либо подписать его, либо, что более вероятно, ветировать.