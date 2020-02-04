Эрдоган объяснил, почему здоровался с почетным караулом в Киеве словами "Слава Украине!"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему в ходе своего визита в Киев 3 февраля поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине".
Комментарий Эрдоган озвучил турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь в Анкару, пишут "РИА Новости".
"Это официальное приветствие в Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая в Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят "Merhaba Asker!" ("Здравствуй, солдат")", - заявил президент Турции.
Как сообщал УНИАН, вчера Эрдоган во время официальной церемонии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине". В свою очередь почетный караул ответил турецкому президенту словами: "Героям Слава!".