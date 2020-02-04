ВР направила на доработку законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"

19 декабря соответствующий президентский законопроект был принят в первом чтении.

Верховная Рада направила на повторное второе чтение президентский проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом (№2513).

Как передает корреспондент УНИАН, за возвращение его профильному комитету на доработку с последующим представлением на повторное второе чтение проголосовали 268 народных депутатов из 391, зарегистрированного в сессионном зале.

С соответствующим предложением выступил председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" (№2513).

Изменениями в Уголовный кодекс, среди прочего, устанавливается ответственность за создание преступного сообщества и пребывание лица в статусе "вор в законе".

Законопроектом устанавливается, что преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких человек (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является "вор в законе".

"Вором в законе" признается лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества.

Создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых таким сообществом, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Пребывание лица в статусе "вор в законе" наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.