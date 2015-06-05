Гройсман: Реформы в Украине происходят не так быстро, как хотелось бы

Об этом он сказал сегодня во время встречи с делегацией Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития во главе с директором от Нидерландов, Монголии, Македонии и Армении Полом Влаандереном, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Украина не свернет с пути реформ, несмотря на то, что она страдает от агрессии - на востоке нашего государства стоят российские войска и продолжаются боевые действия», - подчеркнул спикер.

По словам Гройсмана, процесс осуществления реформ происходит «не так быстро, как хотелось бы», но это объективный процесс, учитывая необходимость определенного времени для имплементации законов со стороны исполнительной власти.

Гройсман подчеркнул, что Украина является «слишком централизованной», и отсюда большинство его проблем.

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«Децентрализация власти и наполнения реальным содержанием местного самоуправления - ключ к успеху Украины», - заявил он.

«Мы закладываем в реформу управления следующие базовые принципы: финансовая состоятельность, повсеместность местного самоуправления, субсидиарность при распределении полномочий, открытость, контроль со стороны государства и общественности за действиями местной власти», - заявил председатель Верховной Рады.

По его мнению, осуществление реформы местного самоуправления также может быть перспективным направлением сотрудничества с ЕБРР.

В свою очередь Влаандерен проинформировал об итогах пребывания делегации Совета директоров ЕБРР в Украине. «Нас поразила преданность как государственного, так и частного секторов реформам и готовность быть гибкими, чтобы они состоялись», - сказал он.