У Зеленского заявили, что не просили Кремль о встрече с Путиным в Израиле

Ермак подтвердил, что президенты Украины и РФ не встречались в Израиле.

Украина не отправляла запросов России о встрече президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным во время их пребывания в Израиле.

Как сообщает УП, об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было".

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Как отметил Ермак, Зеленский передал места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста не из-за Путина, который там выступал. По его словам, тема Холокоста президенту близка и его растрогало, что люди, которые пережили эту трагедию, не могли попасть на Форум, поэтому он и решил передать свои места им.

Как сообщал УНИАН, ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что из Киева поступил запрос о встрече Зеленского с Путиным в Израиле. Затем стало известно, что такой встречи там не было.

Позже в Кремле заявили, что Зеленский и Путин договорятся о встрече, если посчитают это необходимым.