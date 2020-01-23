Зеленский не встречался с Путиным в Иерусалиме – росСМИ
19:51, 23 января 2020Политика
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По словам Пескова, Зеленский отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста.
REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 января, не проводил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Иерусалиме.
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Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Не было (встречи – ред). Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)", - рассказал Песков.
Как сообщал УНИАН, утром Зеленский начал рабочий визит в государство Израиль.
Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
Кроме того, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.
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