цей матеріал доступний українською

Зеленский не встречался с Путиным в Иерусалиме – росСМИ

19:51, 23 января 2020
Политика
898 0
REUTERS

Читайте такжеЗеленский допустил встречу с Путиным в Израиле

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Не было (встречи – ред). Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)", - рассказал Песков.

Как сообщал УНИАН, утром Зеленский начал рабочий визит в государство Израиль.

Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Кроме того, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter