В Израиле отреагировали на решение Зеленского уступить место на форуме о Холокосте

Вслед за Зеленским свои места на форуме жертвам Холокоста отдали и ряд израильских чиновников.

Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма Яд Вашем раскритиковал решение украинского президента Владимира Зеленского уступить место жертвам Холокоста на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения узников концлагерей.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

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В своем заявлении организаторы объяснили, что жертвы Холокоста, с которыми связались накануне, уже отреагировали, и что в нынешней ситуации невозможно связаться с другими.

«Его решение вызывает недоумение. Нам очень жаль, что он пошел на такой шаг на мероприятии, посвященное памяти о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», – говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что ряд израильских чиновников также уступили свои места.

Как сообщал УНИАН, утром Зеленский начал рабочий визит в государство Израиль.

Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Кроме того, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.