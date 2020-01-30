В Госдепе назвали вопросы, которые Помпео обсудит с Зеленским

Помпео во время беседы с Зеленским намерен поднять вопрос европейской безопасности.

Государственный секретарь США Майк Помпео 30 января прибудет в Киев с визитом, в ходе которого обсудит с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности.

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Как говорится на сайте Госдепа, Помпео во время беседы с Зеленским намерен поднять вопрос европейской безопасности. В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

В связи с его приездом в столице возможны временные ограничения движения.

Ранее Помпео заявил, что США имеют много интересов относительно Украины. По его словам, Украина - "огромный торговый партнер для Соединенных Штатов Америки".