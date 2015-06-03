СБУ говорит, что в боях под Марьинкой погибли четверо спецназовцев ГРУ России

Об этом на свое странице в Facebook сообщает советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

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"Контрразведкой СБУ также установлено, что потери спецназа ГРУ Генштаба ВС Российской Федерации, задействованного в этой операции, составляют, по меньшей мере, 4 двухсотых", - говорится в сообщении.

Уважаемые друзья,Срочная и важная информация!По данным объективного контроля Штаба АТО СБУ, Вооруженные Силы Украины дал... Posted by Markian Lubkivskyi on 3 Июнь 2015 г.

Кроме того, как отмечается, в ходе боевых столкновений 10 боевиков погибли, 80 – получили ранения.

Напомним, сегодня, 3 июня, российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка. Украинские военные отбили наступление.

Однако спецкор ТСН Андрей Цаплиенко сообщил, что в Марьинке боевики снова пошли на штурм.

За минувшую ночь боевики в районе Марьинки и Красногоровки провели около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.



