Дипломат о планах Кремля: Россия на Донбассе последовательно создает новое "Приднестровье"

На Донбассе Россия последовательно и целенаправленно на протяжении многих лет идеологически, медийно, путем назначения своих людей, экономическими методами насаждала принципы для того, чтобы в нужный момент создать новое "Приднестровье", считает дипломат.

Россия хочет использовать пример Приднестровья, чтобы организовать федерализацию Украины, применяя силовые методы.

Об этом сайту "Сегодня" сказал Чрезвычайный и полномочный посол, заведующий Центром международных исследований Дипломатической академии Украины Андрей Веселовский.

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"На Донбассе Россия последовательно и целенаправленно на протяжении многих лет идеологически, медийно, путем назначения своих людей, экономическими методами насаждала принципы для того, чтобы в нужный момент создать новое "Приднестровье". Россия базировалась на том факте, что ей удалось сделать в Абхазии, Южной Осетии, в Приднестровье и подклеивает свои принципы под наш Донбасс и Крым. И она это сделала, потому что мы не уделяли этому должного внимания", – сказал Веселовский.

По его словам, в Приднестровье конфликт возник из-за ссоры местных элит, которые немного по-разному видели необходимость государственного строительства на тот момент, а также проблему получения средств от результатов этого государственного строительства.

"Россия в него вмешалась позже. Для этого был использован фактор 14-й армии (бывшей советской 14-й армии – Авт.), которая там дислоцировалась. Но Россия не создавала этот конфликт. Другое дело, что сегодня Россия хочет использовать пример Приднестровья для того, чтобы создать федерализацию Украины", – считает посол.

Для этого, по словам Андрея Веселовского, Россия именно и применяет силовые методы.

"Каждый раненый или погибший воин – это травма для всей Украины. Россия на этой струне играет и будет продолжать убивать, пока мы не сдадимся и не скажем, что готовы на что угодно, чтобы это прекратить. Понимая этот подход России, мы должны понять, что нам нужно сделать, чтобы не попасть на этот крючок. Но, опять же, глубина приднестровского конфликта совсем другая, и Украина должна более предметно этим заняться, чтобы эти параллели с голов кремлевских мечтателей выбить", – резюмировал Андрей Веселовский.