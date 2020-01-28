В ЕС рассказали, как помогают Украине облегчить влияние российской дестабилизации в Азове

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности сообщил, что в Евросоюзе "увеличили поддержку Украины ради облегчения влияния российской дестабилизации в Азовском регионе".

Европейский Союз в очередной раз призывает Россию обеспечить беспрепятственное и свободное прохождение судов через Керченский пролив.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель на совместной пресс-конференции с участием комиссара Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Варгеи и премьер-министра Украины Алексея Гончарука в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

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В частности, его спросили, рассматриваются ли общие определенные действия со стороны ЕС и Украины с целью изменения ситуации в Азовском море, где Россия ограничивает свободу судоходства.

"Конечно, мы должны быть настойчивыми, и мы должны продолжать следить за тем, что там происходит", - сказал Боррель.

"Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственное и свободное прохождение в Азовское море и из него в соответствии с международным правом", - подчеркнул он.

Боррель добавил, что в ЕС "увеличили поддержку Украины, чтобы помочь облегчить влияние российской дестабилизации в Азовском регионе".

В частности, речь идет о ряде мер, в том числе открытии офиса ЕС в Мариуполе и о поддержке местной экономической диверсификации.

"Мы должны... в этом конкретном случае с Азовским морем требовать свободного и беспрепятственного прохождения в море и из него", - подытожил Боррель.

Как сообщал УНИАН, Россия целенаправленно организует провокации в Азовском море, препятствуя прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к берегам Азовского моря в Украине.