Алексей Гончаренко: без эффективного санкционного механизма Совет Европы превратится в "клуб по интересам"

По мнению Гончаренко, Совет Европы должен быть способен эффективно защищать права человека и европейские ценности по всей Европе.

Сейчас идет сессия ПАСЕ, где на голосование в ближайшее время вынесут резолюцию, которая значительно усложнит механизм введения санкций против стран-нарушителей. При этом без эффективного санкционного механизма Совет Европы превратится в некий «клуб по интересам».

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в своей статье на ресурсе Atlantic Council.

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«В июне 2019 пророссийское лобби в ПАСЕ таки смогли провести решение, согласно которому Ассамблея урезала себе возможность накладывать существенные санкции на делегации, нарушающих свои уставные обязательства или не уважающие фундаментальные принципы и ценности Совета Европы, и тем самым открыла свои двери для возвращения российской делегации. ПАСЕ любит называть себя сторожевым псом демократии, прав человека и верховенства права в Европе. Но кому нужен сторожевой пес, который не способен укусить?», – пишет Гончаренко.

По словам нардепа, украинская делегация ПАСЕ сделает все возможное для того, чтобы текущая резолюция, предлагающая усложнить существующие механизмы санкций, была изменена и стала более реалистичной. По мнению Гончаренко, Совет Европы должен быть способен эффективно защищать права человека и европейские ценности по всей Европе, а также реагировать на вызовы и кризисы, которые возникают в организации.

«Все это означает учитывать интересы всех членов, а не становиться инструментом для политических программ отдельных государств», – заключает депутат.

Напомним, Atlantic Council – аналитический центр, неправительственная организация США, которая преимущественно занимается международными отношениями атлантического сообщества, исследованиями глобальной безопасности и экономического развития. Эксперты этой организации участвовали в подготовке санкций против высокопоставленных россиян, которые были введены США в 2018 году.