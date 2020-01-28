В Госдуме РФ отреагировали на слова Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны

Слова украинского президента поддали критике, применив традиционную пропагандистскую риторику.

В российской Государственной думе отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о причастности Советского Союза к развязыванию Второй мировой войны.

Как сообщает ТАСС, первым отреагировал глава комитеты Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны свидетельствует о том, что Украина до сих пор является территорией внешнего управления. В угоду западным кураторам Киева нынешний украинский лидер встал на сторону исторической лжи, а отнюдь не правды", - сказал Слуцкий.

Он также заявил, что сказанное Зеленским - "это стыдно и кощунственно по отношению к памяти павших в борьбе с фашизмом".

"Подобные заявления оскорбляют также ветеранов, победивших в самой страшной и кровопролитной войне, где русские и украинцы стояли плечом к плечу", - заявил он.

По словам Слуцкого, в год 75-летия юбилея "Великой Победы недопустимы попытки вычеркнуть из истории подвиг советских воинов".

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"Мы как наследники победителей будем последовательно бороться с этим на всех уровнях и международных площадках", - резюмировал парламентарий.

Как сообщал УНИАН, Зеленский в ходе визита в Польшу заявил, что только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие", - сказал он.