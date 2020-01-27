Зеленский: только сплоченность мира может дать отпор любой агрессии

По убеждению президента Украины, Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году во время преступного сговора тоталитарных режимов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме.

«Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие», - заявил Зеленский.

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Он отметил, что «только сплоченность мира может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий».

«Сегодня мы чтим память жертв Холокоста и даем клятву - никогда снова. Как ответственные демократические государства мы говорим «нет» тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости. Добро и милосердие сильнее любых геополитических амбиций. Добро и милосердие всегда победят», - подчеркнул президент Украины.