Фракции Порошенко и Ляшко заявили о готовности снять неприкосновенность с Клюева и Мельничука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня в комментарии журналистам.

В частности, Луценко отметил: “Наша фракция ожидаемо приняла решение голосовать за предоставление разрешения на привлечение к уголовной ответственности обоих народных депутатов”.

Он добавил, что это принципиальная позиция фракции, и она будет высказана в сессионном зале. “Думаю, что голосов будет достаточно”, - сказал Луценко.

В свою очередь, Ляшко на вопрос, будет ли голосовать его фракция за снятие депутатской неприкосновенности с Клюева и Мельничука, сказал: “Безусловно. Наша фракция - это единогласно”.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции “Народный фронт” Андрей Тетерук отметил, что процедура должна быть законной, чтобы ни один депутат, который будет привлекаться к уголовной ответственности, не мог ее оспорить как такую, которая проведена с нарушением.

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Как сообщалось, 12 мая генпрокурор Виктор Шокин заявил, что Генпрокуратура подозревает в совершении уголовных преступлений двух народных депутатов и внесла в ВР представление о снятии с Клюева и Мельничука депутатской неприкосновенности.

Основная статья, которую инкриминируют экс-комбата «Айдара» Мельничуку, - создание преступной организации.

Клюева подозревают в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.

29 мая Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР поддержал представление генпрокурора в части привлечения к уголовной ответственности Мельничука, но не поддержал в даче согласия на его задержание и арест.

Также 29 мая Регламентный комитет рекомендовал председателю парламента вернуть Генпрокуратуре представление о внесении на голосование в сессионный зал вопроса о лишении депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности Клюева.