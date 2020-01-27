КСУ отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса

В Конституционный суд обращались 53 народных депутата предыдущего созыва Верховной Рады.

Сегодня Большая палата КСУ отказала в открытии производства о конституционности закона об особом статусе в отдельных районах Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда Украины.

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Таким образом, КСУ отказался открывать конституционное производство о соответствии Конституции закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" от 16 сентября 2014 года №1680-VII, закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" от 6 октября 2017 года №2167-VIII, закона "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей" (законопроект от 16 сентября 2014 года), с которым обратились 19 июля 2019 года 53 народных депутатов Украины 8-го созыва.

При этом причины отказа не указаны.

Как сообщал УНИАН, в декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".