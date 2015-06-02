Турчинов: Россия в очередной раз "за уши притягивает лживую экспертизу" относительно причин катастрофы МН17

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в комментарии журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

"Завершается международное расследование причин падения малайзийского "Боинга". Ни у кого не осталось никаких сомнений причастности российских военных к данному преступлению, которые из российского "Бук-М" уничтожили самолет, приняв его за украинский военно-транспортный", - отметил Турчинов.

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По его словам, сегодня российское руководство в прессе запускает "утку" с дежурными экспертами - "на этот раз концерн "Алмаз-Антей", который в очередной раз за уши притягивает лживую экспертизу на основе "экспертных выводов, обнародованных в СМИ" о том, что они снова нашли в этом деле украинский след.

"На моей памяти это уже пятая или даже десятая попытка России уйти от этой страшной трагедии, причем, попытка снова неуклюжая и бестолковая", - констатировал Турчинов.

Он добавил, что сначала российские СМИ приводили рассказы "свидетелей", которые на собственные глаза вроде бы видели на расстоянии 10 тысяч километров от земли, как украинский военный самолет сбил "Боинг", затем Минобороны РФ предъявляло "спутниковые снимки", которые якобы подтверждали наличие неподалеку от места падения самолета украинских Воздушных сил, которые оказались некачественным фотомонтажом.

"А теперь появились "эксперты" некого "Алмаз-Антея", намекая, видимо, на то, что у них "глаз-алмаз", - добавил Турчинов.

Он выразил убеждение, что такие действия российской власти направлены на оттягивание наказания.

"Подобная постоянная истерическая ложь свидетельствует, что политическое руководство России чувствует: пришло время платить за свои преступления. И поэтому они все делают для того, чтобы оттянуть этот момент", - сказал он.

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Вместе с тем, по словам Туричнова, неуклюжие попытки российского руководства прикрыть свои преступления усилением информационной войны против Украины не помогут им избежать ответственности и международного трибунала.

"Власть России может и дальше фальсифицировать, искажать и вводить в заблуждение население своей страны, выдумывая очередных "экспертов", но избежать ответственности им не удастся, - за все придется платить - в международных судах за терроризм, за убийства и за кровь украинцев и людей, которые летели на отдых в малазийском "Боинге", - подытожил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

30 марта 2015 года на брифинге в Киеве генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что основной версией является то, что Boeing 777 был сбит с территории Донецкой области террористами.

Перед брифингом журналистам продемонстрировали фильм об исследовании международной следственной группой этой трагедии, в котором говорилось о том, что террористы применили для поражения "Боинга" установку ЗРК "Бук".

Шокин также сообщил, что международная следственная группа до конца года планирует завершить расследование обстоятельств катастрофы "Боинга".

Сегодня, 2 июня, советник главного конструктора "Концерна ПВО "Алмаз-Антей" (производит "Буки") Михаил Малышевский заявил о невозможности запуска "Буком" ракеты по малайзийскому "Боинга" с территории, захваченной боевиками, и утверждает, что пуск был произведен с территории, находившейся под контролем украинских войск.