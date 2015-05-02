Международная поисковая миссия на месте катастрофы рейса МН17 завершена

Официальные лица и сотни родственников погибших встречали военный самолет с семью гробами на авиабазе в Нидерландах, передает Би-би-си.

Читайте такжеРоссийский солдат выложил в сеть маршрут "Бука", которым был сбит МН17 (фото)Представители голландских властей заявили, что поиски погибших официально завершены. Все находившиеся на борту рейса MH17 298 человек погибли 17 июля 2014 года, когда самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками на востоке Украины.