Зеленский не признался российским журналистам, поедет ли 9 мая в Москву (видео)
10:30, 27 января 2020Политика
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В Кремле ранее сообщали, что пригласят Владимира Зеленского на торжества по случаю 75-летия победы.
Владимир Зеленский / фото REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский не ответил, поедет ли в Москву на парад ко Дню победы 9 мая. Такой вопрос украинскому лидеру задала корреспондентка российского телеканала «Россия 1» во время Всемирного экономического форума в Давосе.
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Сюжет был показан в программе «Вести недели» в воскресенье.
В Кремле сообщали, что пригласят Владимира Зеленского на торжества по случаю 75-летия победы.
Участие в мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидеры Беларуси, Болгарии, Армении, Казахстана, Сербии, Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы.
Поедет ли Зеленский на парад в Москву: видео
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