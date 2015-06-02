Регламентный комитет дал ход снятию неприкосновенности с Клюева и Мельничука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после завершения заседания регламентного комитета ВР.

“Мы сделали вывод исключительно относительно законности представления, мы не делали никакого вывода относительно его обоснованности и достаточности. Мы направили заключение председателю ВРУ для того, чтобы он внес его на рассмотрение Верховной Рады”, - сказал Пинзеник, говоря о внесенных членами комитета изменениях в предыдущие четыре решения, которые комитет принял 29 мая по вопросу о снятии неприкосновенности с Клюева и Мельничука.

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Таким образом, отметил депутат, были исключены выводы об обоснованности и мотивированности представлений. “Оставили исключительно единственный вывод, который мы можем сделать в этих условиях, - об их законности”, - сказал первый заместитель председателя комитета.

Пинзеник отметил, что окончательная техническая подготовка этого вопроса будет завершена в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура подозревает Клюева и Мельничука в совершении ряда преступлений.

Основная статья, которую инкриминируют экс-комбату «Айдара» Мельничуку, - создание преступной организации.

Клюева подозревают в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.

29 мая Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР поддержал представление генпрокурора Виктора Шокина в части привлечения к уголовной ответственности Мельничука, но не поддержал в предоставлении согласия на его задержание и арест.

Также 29 мая Регламентный комитет рекомендовал председателю парламента вернуть Генпрокуратуре представление о внесении на голосование в сессионный зал вопрос о лишении депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности Клюева.