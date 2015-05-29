Регламентный комитет Рады рассмотрит "дело Клюева" в закрытом режиме
02:19, 29 мая 2015Политика
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Генпрокуратура требует снять с Сергея Клюева неприкосновенность и разрешить его арест.
Регламентный комитет в закрытом режиме изучит материалы прокуратуры / Фото УНИАН
Об этом сообщает ТСН.
Регламентный комитет рассматривал соответствующее представление пять часов, но этого ему оказалось мало.
Поэтому депутаты решили собраться в пятницу и в закрытом режиме изучить материалы прокуратуры, которые являются тайной следствия.
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Ранее УНИАН сообщал, что убитый организатор "Антимайдана" Олег Калашников жаловался близким на неприязненные отношения с Сергеем Левочкиным и Сергеем Клюевым.
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