Регламентный комитет Рады рассмотрит "дело Клюева" в закрытом режиме

Об этом сообщает ТСН.

Регламентный комитет рассматривал соответствующее представление пять часов, но этого ему оказалось мало.

Поэтому депутаты решили собраться в пятницу и в закрытом режиме изучить материалы прокуратуры, которые являются тайной следствия.

Читайте такжеКлюев отрицает свою связь с Калашниковым и обещает не уклоняться от следствия

Ранее УНИАН сообщал, что убитый организатор "Антимайдана" Олег Калашников жаловался близким на неприязненные отношения с Сергеем Левочкиным и Сергеем Клюевым.