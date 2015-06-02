СМИ: Кыргызстан извинился за ночное задержание Джемилева

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Джемилева.

"Также известно, что украинское консульство в Бишкеке уже приняло ситуацию под свой контроль и заботится о том, чтобы в дальнейшем не возникало подобных недоразумений", – сообщают в офисе Уполномоченного.

Ночью в Бишкекском аэропорту местная полиция в течение 3 часов удерживала народного депутата Верховной Рады Украины, национального лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и его советника, делегата Курултая крымскотатарского народа Рустема Умерова.

Читайте такжеКраснодарский суд отказался прекратить дело сына ДжемилеваПозже в офисе Уполномоченного президента Украины по вопросам крымскотатарского народа сообщили, что консульство Украины в Кыргызстане разбирается в инциденте, отметив, что правоохранители Кыргызстана своими действиями нарушили Венскую конвенцию.

По данным ведомства, Мустафа Джемилев и его советник Рустем Умеров 2 июня участвуют в международной конференции в Кыргыстане. Тема конференции – «Вопросы миграции в Центральной Азии». Организаторами мероприятия выступают Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и Парламентская Ассамблея Совета Европы.