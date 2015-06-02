СМИ: Кыргызстан извинился за ночное задержание Джемилева
Кыргызская сторона извинилась за инцидент, который произошел этой ночью в аэропорту Бишкека, где три часа полиция удерживала Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и его советника Рустема Умерова.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Джемилева.
"Также известно, что украинское консульство в Бишкеке уже приняло ситуацию под свой контроль и заботится о том, чтобы в дальнейшем не возникало подобных недоразумений", – сообщают в офисе Уполномоченного.
Ночью в Бишкекском аэропорту местная полиция в течение 3 часов удерживала народного депутата Верховной Рады Украины, национального лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и его советника, делегата Курултая крымскотатарского народа Рустема Умерова.
Читайте такжеКраснодарский суд отказался прекратить дело сына ДжемилеваПозже в офисе Уполномоченного президента Украины по вопросам крымскотатарского народа сообщили, что консульство Украины в Кыргызстане разбирается в инциденте, отметив, что правоохранители Кыргызстана своими действиями нарушили Венскую конвенцию.
По данным ведомства, Мустафа Джемилев и его советник Рустем Умеров 2 июня участвуют в международной конференции в Кыргыстане. Тема конференции – «Вопросы миграции в Центральной Азии». Организаторами мероприятия выступают Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и Парламентская Ассамблея Совета Европы.