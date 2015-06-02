Раде не удалось включить в повестку дня законопроекты о местных выборах

14:46, 02 июня 2015
Политика
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Около 10 раз депутаты голосовали за включение ряда законопроектов в повестку дня, среди которых более 10 правительственных законопроектов, а также 4 законопроекта о выборах в местные советы.

Депутаты не будут сегодня голосовать за законопроекты о местных выборах / Фото УНИАН

Верховная Рада Украины не смогла включить правительственные законопроекты, а также законопроекты о местных выборах в повестку дня сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, около 10 раз депутаты голосовали за включение ряда законопроектов в повестку дня, среди которых более 10 правительственных законопроектов, а также 4 законопроекта о выборах в местные советы, но ни разу вопрос не набирал необходимых 226 голосов.

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман напомнил, что если законопроекты не включены к рассмотрению на текущей сессии, то комитеты их не рассматривают. Как известно, сегодня говорилось о том, что завтра профильный комитет рассмотрит законопроекты о выборах местных советов, а в четверг они будут вынесены на рассмотрение ВР.

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