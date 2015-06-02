Гройсман поручил ВР подготовиться к голосованию за снятие неприкосновенности с Клюева и Мельничука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании парламента. Он отметил, что состоялось заседание руководителей фракций коалиции с участием первого заместителя председателя Регламентного комитета Павла Пинзеника и заместителя генерального прокурора, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора (он не уточнил о ком идет речь — УНИАН).

«Мы обсудили вопрос о представлении генерального прокурора Украины относительно снятия неприкосновенности с двух народных депутатов и по результатам этого обсуждения я, как председатель ВР дал поручение с 14.00 до 16.00 Регламентному комитету в соответствии с законодательством Украины рассмотреть по требованию фракции коалиции эти два вопроса и привести в соответствие с действующим законодательством», - сказал Гройсман и добавил, что после этого этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура подозревает Клюева и Мельничука в совершении ряда преступлений.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура подозревает Клюева и Мельничука в совершении ряда преступлений.

Основная статья, которую инкриминируют экс-комбату «Айдара» Мельничуку, - создание преступной организации.

Клюева подозревают в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.

29 мая Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР поддержал представление генпрокурора Виктора Шокина в части привлечения к уголовной ответственности Мельничука, но не поддержал в даче согласия на его задержание и арест.

Также 29 мая Регламентный комитет рекомендовал председателю парламента вернуть Генпрокуратуре представление о внесении на голосование в сессионный зал вопроса о лишении депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности Клюева.