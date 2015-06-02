Украина ждет от "Большой семерки" солидарности и поддержки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Во-первых, мы ожидаем очень сконцентрированной солидарности по отношению к Украине. Это уникальный случай, когда имеем именно трансатлантическую солидарность — США, Канада, ЕС и Япония”, - сказал Климкин.

Он сообщил, что в ближайшие дни состоится несколько визитов на высшем уровне представителей стран «Большой семерки», которые будут обсуждать с президентом Украины Петром Порошенко стратегическое видение и стратегическую координацию шагов по отражению российской агрессии, продолжение давления на Россию в смысле полного и непременного имплементации Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Читайте такжеЯценюк: Украина рассчитывает, что ее вопрос станет одним из ключевых на саммите "Большой семерки"“Полное выполнение Минских договоренностей должно быть зафиксировано только когда будет возвращен полный контроль на украинско-российской границе”, - сказал Климкин.

По его словам, Украина также ожидает от стран «Большой семерки» поддержки в проведении реформ и европейской повестке дня.

“Здесь «Большая семерка» делает очень много, в частности, в сфере энергетики. Страны «Большой семерки», так сказать, распределили сферы ответственности, например, Япония работает над улучшением угольных технологий, Италия - над энергоэффективностью. Это ключевой политический мессидж, который в результате саммита «Большой семерки» будет направлен в адрес России”, - добавил Климкин.