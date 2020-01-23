"Угрожал отрезать голову": участник драки с Кивой рассказал свою версию инцидента

По словам Маймана, с Кивой он знаком со времен совместной службы в зоне АТО.

Второй участник драки, которая произошла с нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильей Кивой в столичном ресторане, ветеран АТО Михаил Майман, рассказал свою версию произошедшего.

Об этом он сказал в эфире канала "Наш". По его словам, в ресторан он пришел на встречу со своим другом, который там находился с дочерью. Там же присутствовал и нардеп - "сидел спиной в метре от нас".

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"Мы сидели просто общались, Илья сидел со своими друзьями. Как я уже сейчас знаю, это оказались криминальные авторитеты Днепропетровска и других областей. Мы встали выходить, потому что Илья громко разговаривает, все знают. Они как раз делили Днепропетровскую область, направления, кто поставляет, кто что отправляет, какие поставки. Илья сказал: "Я все вопросы решу, Арсен у меня на телефоне". Я просто сидел рядом, слышал. Сидела девочка (дочка друга, - ред.), он громко разговаривал, матерился. Мы решили покинуть это помещение, потому что ребенок маленький, а Илья "хорошие" выражения знает. Мы встаем, уходим, Илье показывают на меня кто-то из друзей, он поворачивается: "Стой, я сейчас тебе объясню", - рассказал Майман, добавив, что до этого был знаком с Кивой.

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"Он говорит: "Я ж тебя предупреждал, что я тебе голову отрежу?", - процитировал он якобы слова нардепа, добавив, что далее он получил от Кивы удар в нос. Нардепа в ответ он оттолкнул, как признается сам - механически.

По словам ветерана АТО, ранее он получал от Кивы угрозы. Знакомы они, говорит участник конфликта, со времен совместной службы в зоне АТО. Контакты между ними продолжались после окончания пребывания на Донбассе.

"Он использует свои связи и полномочия для заработка денег", - заявил участник драки.

Как сообщал УНИАН, 22 января в сети появилось видео драки в столичном ресторане МОССО с участием нардепа Ильи Кивы. На ролике заметно, как неизвестный бьет политика в лицо после короткой словесной стычки. Обоих мужчин удалось разнять.

По факту драки генпрокурор Руслан Рябошапка открыл в отношении Кивы уголовное производство.