Зеленский пропустит традиционный "украинский завтрак" в Давосе (видео)
13:10, 22 января 2020Политика
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Вместо президента на "украинский завтрак" отправится премьер-министр Алексей Гончарук.
Давос-2020: Зеленский пропустит традиционный украинский завтрак от Виктора Пинчука
Сегодня в швейцарский Давос с однодневным визитом едет Владимир Зеленский.
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У президента Украины будет ряд встреч, он проведет заседание инвестиционного совета, говорится в сюжете ТСН.
Впрочем традиционный "украинский завтрак", который много лет подряд организовывает Виктор Пинчук, Зеленский пропустит. Вместо него отправится премьер-министр Алексей Гончарук.
Как сообщалось, 22 января президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию.
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