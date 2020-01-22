Зеленский пропустит традиционный "украинский завтрак" в Давосе (видео)

Вместо президента на "украинский завтрак" отправится премьер-министр Алексей Гончарук.

Сегодня в швейцарский Давос с однодневным визитом едет Владимир Зеленский.

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У президента Украины будет ряд встреч, он проведет заседание инвестиционного совета, говорится в сюжете ТСН.

Впрочем традиционный "украинский завтрак", который много лет подряд организовывает Виктор Пинчук, Зеленский пропустит. Вместо него отправится премьер-министр Алексей Гончарук.

Как сообщалось, 22 января президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию.