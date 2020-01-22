Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности: чтобы быть сильными, надо стать едиными (видео)

Президент подчеркивает, что тема единства болит каждому украинцу.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Украины.

"Ровно 101 год тому назад произошло одно из самых знаковых событий в истории украинской государственности и национально-освободительной борьбы. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины». Это цитата из Акта Злуки, который извещал о воссоединении в единую, независимую страну и был торжественно провозглашен деятелями УНР и ЗУНР 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на его официальном сайте.

"Во всех уголках Украины это встретили возвышенно и восторженно: наконец появился шанс для построения соборной и самостоятельной страны. И он, к сожалению, был утрачен. Амбиции тогдашних политиков помешали им достичь настоящего государственного единства. Единства не в словах, а в деле", - отметил Зеленский.

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"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны", - подчеркнул президент.

По его словам, тема единства болит каждому украинцу.

"Сможем ли мы, не споря о прошлом, двигаться в будущее? В современном мире ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности... Ценности добродетели и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желание экономического благополучия и процветания. Желание быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу", - отметил глава государства.

"Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!", - подытожил Зеленский.

Видео: Офис Президента Украины

Напомним, в Украине сегодня отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.